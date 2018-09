Dronken caféganger geboeid weggevoerd 07 september 2018

02u44 0

In café Entrepot in de Madridstraat heeft een 45-jarige Oostendenaar het woensdag in de vooravond nogal bont gemaakt. De man was dronken en viel de klanten en de uitbater lastig. Toen de agenten arriveerden, keer hij zich tegen hen. De man werd geboeid en overgebracht naar een politiecel. (JHM)