Dronken bromfietser belandt in cel 16 april 2018

Een 38-jarige bestuurder van een bromfiets uit Koksijde is vrijdagavond in de cel beland na een ongeval. De man verloor zijn evenwicht op het Sint-Catharinaplein na een aanrijding met een geparkeerd voertuig en kwam ten val. De politie merkte de bromfietser op en onderwierp hem aan een ademtest. Die bleek positief, zelfs in die mate dat de bromfietser ter ontnuchtering werd opgesloten. (BBO)