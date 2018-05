Dronken bestuurder vlucht weg na crash 24 mei 2018

02u46 0

Een 19-jarige bestuurder uit Gistel is dinsdagnacht met zijn Peugeot Partner gecrasht in de sloot naast de Gistelsesteenweg in Oostende. De man bleef ongedeerd maar zette het op een lopen na het ongeval. Politie en brandweer werden verwittigd door voorbijrijdende auto's, maar troffen niemand aan in de verhakkelde Peugeot Partner. De hulpdiensten doorzochten nog de sloot om te zien of het slachtoffer niet uit zijn wagen werd geslingerd en mogelijks gewond in het riet lag. Uiteindelijk bleek de bestuurder gewoon naar huis te zijn gelopen. De politie trof hem aan in zijn woning en onderwierp hem aan een ademtest. Hij blies positief, waarop zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken. Het ongeval krijg allicht nog een staartje voor de politierechter. De Peugeot Partner is total loss. (BBO)