Dronken bestuurder onderschept na ongeval met vlucht BBO

15 januari 2019

17u24 0 Oostende De politie van Oostende deed maandagavond een dronken bestuurder stoppen op de Verenigde Natieslaan in Oostende. De man had net een ongeval veroorzaakt maar pleegde vluchtmisdrijf.

Getuigen belden rond 20 uur de politie toen het voertuig zwalpend over de rijweg reed. Een patrouille kon het voertuig snel onderscheppen en merkte dat er een tak van een boom geklemd zat tussen de bagagedrager en het dak van het voertuig. De bestuurder werd onderworpen aan een ademtest en blies positief. De man (51) uit Gistel is minstens voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. De politie vond na enig opzoekingswerk ook de locatie van het ongeval. De bestuurder was in een berm met struiken en boompjes gereden. Ongetwijfeld zal de man een dagvaarding voor de politierechtbank in de bus krijgen.