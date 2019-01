Dronken bestuurder die rondrijdt terwijl vriendin hem bevredigt, krijgt 2 maanden rijverbod en 3.200 euro boete Siebe De Voogt

08 januari 2019

11u23 142 Oostende Een 43-jarige Waal heeft in de Brugse politierechtbank twee maanden rijverbod gekregen voor rijden onder invloed en zonder rijbewijs in Oostende. Pikant detail: de politie merkte Jean-Pierre L. op omdat zijn vriendin hem aan het bevredigen was in de wagen.

Een politiepatrouille zag de man uit het Waalse Courcelles op 11 juni even voor 13 uur voorbijzwalpen nabij het kruispunt van de Northlaan en Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Ze volgden Jean-Pierre L. en zagen hoe de bestuurder bijzonder lang wachtte voor de verkeerslichten die eigenlijk al op groen stonden. Toen L. even verderop linksaf sloeg zonder zijn richtingsaanwijzers te gebruiken, zetten de agenten de man langs de kant op de Zeedijk. Ze ontdekten dat de vriendin van L. hem aan het bevredigen was. Bovendien wees de ademtest uit dat de Waal 1,32 promille in z’n bloed had. Zijn rijbewijs werd voor 6 uren ingehouden en de politie belde een taxi op om de man thuis te brengen. Maar L. vond de taxi naar eigen zeggen te duur en kroop toch opnieuw achter het stuur. Een uurtje later kliste de politie L. opnieuw.

De Waal kwam zich dinsdagmorgen persoonlijk voor de politierechtbank in Brugge verantwoorden. “Mijn vriendin was me inderdaad aan het bevredigen”, gaf hij toe. “Maar ik reed zeker niet te snel.” Politierechter Peter Vandamme legde de man in totaal 2 maanden rijverbod en 3.200 euro boete op. Van dat bedrag moet hij de helft effectief betalen. “En doe de groeten aan je vriendin!”, deelde de rechter nog mee.