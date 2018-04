Driewieler voor andersvalide gestolen 03 april 2018

Op de Zeedijk in Oostende werd vrijdagnacht een driewieler, bedoeld voor mensen met een beperking, gestolen. De fiets van het merk Ecotrike, die snel 1.500 euro kost, was vastgemaakt met een slot, maar dat hield de dief niet tegen. Hij knipte het slot door en ging aan de haal met de driewieler. De eigenaar deed zaterdagvoormiddag aangifte bij de politie. Die is een onderzoek gestart. (SDVO)