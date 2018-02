Drietal voor rechter na gewelddadige wraakactie 01 februari 2018

Drie mannen en een vrouw riskeren zware celstraffen nadat ze in de nacht van 21 op 22 mei 2016 bij de 41-jarige C.R., in Oostende, inbraken en haar zwaar toetakelden.





Opvallend is dat het slachtoffer zelf momenteel een celstraf van vijf jaar uitzit wegens dealen. Zij leerde haar belagers dan ook kennen in de gevangenis. Ze deed zaken met de 36-jarige S.V. en de 35-jarige M.D. maar dat ging verkeerd. Ze zou een vals zakje met speed ter waarde van 1.200 euro hebben verkocht aan S.V. en die besloot haar een lesje te leren. Samen met twee anderen, de 23-jarige K.V. en de vrouw, de 32-jarige F.A. braken ze binnen in het huis van C.R. Daarbij zouden ze erg gewelddadig te werk zijn gegaan. "Ik heb heel wat klappen en stampen gekregen, vooral van S.V. Hij heeft me ook bedreigd met een mes én me gestoken, in mijn knie. Bovendien bond hij me vast op een stoel met touwen en plantte hij een tattootoestel in mijn rug. Hij heeft me verschillende malen geprikt", beweert C.R.





De twee hoofdbeklaagden doen dat af als nonsens. "Ja, er zijn twee klappen gevallen en we stalen een zakje met 60 XTC pillen en geld, maar de rest is onzin."





Niettemin riskeren ze 4 jaar en 37 maanden cel. De twee andere beklaagden riskeren elk 2 jaar cel. Vonnis op 20 februari. (JHM)