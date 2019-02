Driejarigen moeten voortaan naar de Buitenschoolse Kinderopvang tijdens de schoolvakanties Leen Belpaeme

13 februari 2019

18u31 0 Oostende Schepenen Bart Plasschaert, Silke Beirens en Maxim Donck zullen de Speelcompagnie, de speelpleinwerking van de stad Oostende reorganiseren. Zo worden kinderen van 3 jaar voor de schoolvakanties doorverwezen naar de Buitenschoolse kinderopvang (BKO), waar ze volgens de schepenen beter kunnen opgevangen worden.

De speelcompagnie werd in 2015 gedecentraliseerd en de veranderingen werden alvast gesmaakt want tijdens de werking 2018 werden er voor het eerst pieken geregistreerd van meer dan 700 kinderen en jongeren. Het totaal bedroeg vorig jaar bijna 27.000 deelnames. “Een belangrijke vaststelling was dat voor de jongste deelnemers, de peutertjes, de Speelcompagnie een grootschalige werking geworden was”, laten de schepenen weten in een gezamenlijke mededeling. Dit gaat om de meest kwetsbare groep en een huiselijke setting gekoppeld aan een minimale vorm van zorg, was geen evidentie meer. Bovendien legt de Vlaamse Overheid ondertussen op dat de BKO tijdens de schoolvakanties voorrang moet geven aan min6-jarigen. “Beide elementen gecombineerd zorgde voor het idee om de Speelcompagnie zo te reorganiseren dat de kleinste leeftijdsgroep, nl. kinderen die in 2019 drie jaar worden, doorverwezen worden naar de BKO. De buitenschoolse kinderopvang is alvast meer huiselijk ingericht en is meer geschikt voor die hele kleintjes dan de verschillende schoollokalen die de Speelcompagnie ter beschikking krijgt voor haar gedecentraliseerde werking. Bovendien kunnen die kleine prutsjes in de BKO terecht volgens de eigen aangevraagde uren zonder dat ze een volledige dag aanwezig moeten zijn zoals dat in de Speelcompagnie het geval is.”

Er wordt zo ook ruimte gecreëerd bij de Speelcompagnie om die oudere leeftijdsgroep (die dus geen voorrang heeft bij de BKO) te kunnen opvangen. Die oudere leeftijdsgroep blijft wel nog altijd welkom in de BKO.

