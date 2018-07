Drie twintigers opgepakt bij woninginbraak 28 juli 2018

De politie pakte donderdagnacht rond 2.30 uur drie twintigers op die hadden ingebroken in een woning in de Kaïrostraat. Een buurtbewoonster hoorde lawaai en zag dat inbrekers een ladder en stoelen hadden gebruikt om over een omheining te kruipen. De politie ging ter plaatse en sloot de woning, van mensen die op reis zijn, in. De drie dieven werden opgepakt toen ze door de voordeur wilden vluchten. Opvallend is dat de nacht voordien werd ingebroken bij de buren. De dieven werden opgeschrikt en sloegen op de vlucht toen ze de bewoners hoorden. De politie kon niemand meer aantreffen. Mogelijk komen de opgepakte twintigers in aanmerking voor de inbraak van woensdagnacht. Ze zouden zich van adres hebben vergist, maar kwamen dus donderdagnacht terug. Waarom ze het huis in kwestie viseerden, is niet duidelijk. Het trio is niet onbekend bij de politie en werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Het parket communiceert voorlopig niet. (BBO)