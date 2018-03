Drie platanen kleuren voortaan Wapenplein 27 maart 2018

03u35 0 Oostende De drie platanen voor het Wapenplein zijn gisteren aangekomen en geplant.

De voorbereidingen waren al eind januari gestart. De beplanting heeft dan ook heel wat voeten in de aarde.





Grote bomen hebben namelijk in verhouding ondergronds evenveel ruimte nodig als bovengronds. "De wortels van de boom hebben deze ruimte nodig, voor de stabiliteit en ook om voldoende voedsel en water te kunnen opnemen", zegt schepen Jean Vandecasteele.





Drie grote bomen

Het Wapenplein kreeg als centraal plein, als het kloppend hart van het stadscentrum drie grote platanen. "We kiezen op het Wapenplein bewust voor drie bomen die écht groot kunnen worden en ook zelfs onze achterkleinkinderen kunnen overleven. Het zijn mooie bomen, die het plein extra zullen accentueren", aldus Vandecasteele. In totaal zullen 46 nieuwe bomen de binnenstad sieren.





Er komen naast het Wapenplein deze week ook bomen in de Jozef II-straat. Ook in de Langestraat, de Hofstraat, de Dekenijstraat, de Kerkstraat en de Christinastraat komen er nog bomen.





(LBB)