Drie nieuwjaarskindjes in Oostende Timmy Van Assche

01 januari 2019

18u18 0 Oostende De twee Oostendse ziekenhuizen mochten rond de middag al drie nieuwjaarskindjes verwelkomen.

In AZ Damiaan werden twee nieuwjaarskindjes geboren. James-Lewis is het eerste kindje van Chelsy Verstraete (18) en Niels Jonckheere (23) uit Oostende. “Voor ons is het extra speciaal, want het is ons eerste kindje. Dat zullen we later wel eens goed vieren”, glundert mama Chelsy. “James-Lewis werd om 5.05 uur geboren. Eigenlijk kwam ik naar het ziekenhuis voor de inleiding van de geboorte, die aanvankelijk op 6 januari gepland stond. Maar het is wat sneller verlopen.” Het jongetje is 47 centimeter groot en weegt net geen 2,4 kilogram.Marie-Louise is het tweede kindje van Sara Eeckman (31) en Gert Van Loocke (35) uit Bekegem. “We hebben al een zoontje Charles (3). Eigenlijk was de geboorte van Marie-Louise uitgerekend voor 9 januari, maar we moesten toch eerder naar het ziekenhuis komen. Of het nu op Nieuwjaar is of een andere dag, maakt eigenlijk weinig uit. Zolang ons meisje maar gezond is”, vertelt papa Gert. Het meisje is 51 centimeter groot en weegt 3,9 kilogram. Ze kwam om 10.37 uur ter wereld. “Ik hoorde graag de naam Louise, mama hoorde liever Marie. We hebben het handig opgelost door de namen samen te voegen”, knipoogt Gert.

Zesde telg voor Cécile

Ook in AZ Sint-Jan, campus Henri Serruys, werd kort na de middag een nieuwjaarskindje geboren. Acasia is het zesde kindje van Cécile Nianga (38) uit Oostende. “De geboorte was vroeger gepland, maar uiteindelijk is alles vlot verlopen”, vertelt de mama. “Ik heb al wat ervaring met kinderen, maar het blijft toch pijn doen. Als ik wat meer energie heb, zal ik de geboorte uitgebreid vieren”, lacht ze. Acasia is een flinke meid van 4,2 kilogram en 52,5 centimeter. Ze komt dus in een kroostrijk gezin terecht met Jeremy (15), Riphun (12), Jacqueline (11), Jean-Victoire (4) en Grace (2 in februari).