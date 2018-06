Drie nieuwe verdachten voor drugsdood 07 juni 2018

Het gerecht heeft drie nieuwe verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de drugsdood van een man in Middelkerke. Het slachtoffer kwam in april om het leven in een appartement op de Zeedijk door een dodelijke dosis heroïne. De 51-jarige bewoner van de flat, een vriend van de man, werd opgepakt en aangehouden. Afgelopen vrijdag vlogen nog eens twee vrouwen en een man achter de tralies. De heroïne zou via hen tot bij het slachtoffer zijn geraakt. Het drietal verscheen gisterenmorgen voor de Brugse raadkamer. Die verlengde hun aanhouding met een maand. De aanhouding van de 51-jarige flatbewoner werd met twee maanden verlengd. (SDVO)