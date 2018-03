Drie jaar cel voor verkrachting escortdame 10 maart 2018

02u38 0

Een man uit Sint-Pieters-Leeuw is veroordeeld tot 3 jaar cel, omdat hij een Oostendse escortdame mishandelde en verkrachtte. Omdat hij ook zijn eigen vrouw sloeg, kreeg hij nog eens 7 maanden cel.





Op 14 maart 2016 liep het een eerste keer mis. Tijdens een ruzie met zijn echtgenote sloeg hij haar verscheidene keren in het gezicht. Ook greep hij de vrouw bij de keel, gooide haar op de grond en schopte haar herhaaldelijk. Een half jaar later misdroeg hij zich tegenover een escortdame uit Oostende. Eerst wou hij haar voor twee uur inhuren. Dat vond ze - gezien de afstand die ze moest afleggen naar Sint-Pieters-Leeuw - niet interessant, waarna de man haar voor zeven uur boekte. Toen de vrouw bij hem thuis aankwam, maakte hij duidelijk dat hij niet van plan was haar te betalen. Hij sloot zich vervolgens met haar op in de slaapkamer en dwong haar tot seks. Hij ging hij zo ruw te werk dat de escorte er gekneusde ribben en een gekneusd borstbeen aan overhield. (WHW)