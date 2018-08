Drie illegalen aangetroffen 01 augustus 2018

02u48 0

In de Esperantolaan in Oostende trof de politie gisterochtend even na 8 uur drie illegale mannen aan die zich in een aanhangwagen van een vrachtwagen hadden verstopt. Die reed het industrieterrein op en zo werden ze betrapt. Ze bleken hier illegaal te verblijven en de dienst DVZ werd verwittigd.





(JHM)