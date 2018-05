Drie gewonden bij vechtpartij tussen kappers 28 mei 2018

De politie moest vrijdagavond tussenbeide komen bij een vechtpartij langs de Torhoutsesteenweg. Een discussie tussen een 26-jarige kapper van Afghaanse afkomst en een 28-jarige kapper van Irakese afkomst was uitgemond in een vechtpartij. Daarbij raakten in totaal drie mensen licht gewond.





De politie moest tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren. De agenten stelden een proces-verbaal op. De oorzaak van het dispuut is niet helemaal duidelijk.





