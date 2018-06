Drie gewonden bij appartementsbrand 05 juni 2018

02u49 0 Oostende Bij een brand in een flat in de Romestraat zijn zondag iets voor middernacht drie gewonden gevallen. Twee slachtoffers hadden rook ingeademd, een derde werd afgevoerd met brandwonden.

Een bewoner van de eerste verdieping was in slaap gevallen terwijl zijn frietketel aan stond. De man werd wakker door de rook en de vlammen. De vijftiger verwittigde de hulpdiensten en vluchtte uit zijn flat. De brandweer evacueerde nog twee aanwezigen uit andere appartementen. Zij hadden rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De man bij wie het vuur ontstond, werd met brandwonden naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek overgebracht. Hij liep vooral aan de voeten brandwonden op. "Zijn flat liep zware schade op. De andere flats zijn beschadigd door de rook en het bluswater. De brandweer brak ook de deuren open om te controleren of er nog bewoners aanwezig waren", reageert de eigenaar van de flats. "De verzekeringsexperten zijn nu volop bezig. Intussen verblijven de bewoners bij familie of vrienden. Ik hoop dat de flats snel vrijgegeven kunnen worden." (BBO)