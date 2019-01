Dovy Keukens opent nieuwe toonzaal in Oostende, de 27ste al in België Timmy Van Assche

03 januari 2019

16u22 0 Oostende In de Torhoutsesteenweg 637 opende Dovy Keukens haar nieuwe toonzaal. “Veel klanten van aan de kust gingen tot voor kort naar onze afdelingen in Brugge, Roeselare en Ieper. Oostende kon dus niet achterblijven.”

“Wij maken uw keuken.” De slagzin waarmee de charismatische Donald Muylle al sinds 1980 keukens aan de man brengt, is alom gekend. Nu opende de keukenbouw haar 27ste toonzaal in ons land. “Dovy installeert niet alleen nieuwe keukens, maar neemt ook de totale renovatie van een keuken op zich, zoals het leggen van de leidingen en vloeren. We werken bovendien met lokale aannemers. ", vertelt filiaalverantwoordelijke Roef Borré, één van de vier vaste medewerkers in Oostende. “We zien heel wat potentieel in Oostende. Zo zijn er heel wat oudere appartementen en huizen die een opknapbeurt kunnen gebruiken. We merkten ook op dat heel wat klanten van aan de kust naar onze afdelingen in Brugge, Roeselare of Ieper trokken. Kortom: Oostende kon onmogelijk achterblijven. In een goeie twee maanden tijd werd deze showroom opgebouwd.” Voorheen was op deze locatie matrassenzaak Lootens gevestigd. Dovy presenteert hier nu achttien verschillende keukenstijlen in een toonzaal van 1.000m². “Onze medewerkers coördineren de werken van a tot z. We volgen de volledige installatie van de keuken mee op en voeren een uitgebreide controle uit bij de oplevering. Tot slot worden de keukens in België gemaakt, grondstoffen worden via Belgische importeurs ingevoerd. Dat betekent niet alleen keukens van hoge kwaliteit, maar ook een snelle dienst na verkoop. Zo kunnen we binnen de week een kastdeur met een krasje vervangen.”

Speciale acties

In het kader van de officiële opening gelden er verschillende acties bij aankoop van een keuken. Komende zondag houdt AEG tussen 14 en 18 uur kookdemo’s. Op zaterdag 12 januari tussen 14 en 18 uur volgt een kookdemo met barbecuespecialist Curd, een dag later tussen 14 en 18 uur geeft Bora een demo. Tot slot komt tv-gezicht Peter Van Asbroeck op zondag 20 januari, ook van 14 tot 18 uur, een demonstratie geven.