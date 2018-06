DOVO laat picrinezuur gecontroleerd ontploffen 13 juni 2018

Ontmijningsdienst DOVO heeft gisteren in de namiddag een hoeveelheid picrinezuur tot ontploffing gebracht op het strand van Oostende. Volgens Carlo Smits van de lokale politie wilde DOVO geen risico nemen met het ontplofbare goedje. De ontmijningsdienst had het picrinezuur namelijk opgehaald in de Hogeschool Vives in de Troonstraat, waar het vroeger werd gebruikt bij testen in het wetenschapslokaal.





Het product is in principe ongevaarlijk wanneer het met water vermengd is, maar indien de substantie uitdroogt of schokken krijgt, kan het tot een explosie leiden. Daarom is het verplicht om DOVO te bellen indien men nog dergelijke producten aantreft en wil verwijderen. De politie begeleidde DOVO tot op de oosteroever en stelde daar een verplichte perimeter van 300 meter in. De gecontroleerde ontploffing verliep zonder enige problemen. (BBO)





