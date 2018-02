Double C opent in Stuiverstraat 03 februari 2018

Tamara Vercruysse en Nicky Roman openen op 1 februari een nieuwe zaak in de Stuiverstraat. Afgelopen weekend deden ze al een opening met familie en vrienden en organiseerden ze een proefdag. Het koppel noemde de zaak Double C, naar hun twee kinderen Chelsey en Chalyna. "15 jaar geleden heb ik als werknemer in een horecazaak gewerkt en ik wou al altijd zoiets doen. Ik heb de afgelopen gewerkt als industrieel reiniger en Tamara werkte zeven jaar bij Hubo. Nu wilden we de sprong wagen en onze eigen baas zijn", vertelt Nicky. Double C zal een breed gamma van gerechten aanbieden van broodjes, pizza's tot menu's. Je kan die zowel ter plaats opeten, komen afhalen of thuis laten leveren. Ze kozen bewust voor een locatie in de Stuiverstraat. "Er was ook een pand beschikbaar in het centrum, maar hier liggen we centraal om de bestellingen thuis te leveren." (LBB)