Door sterke wind ligt de zeedijk op veel plaatsen onder zand “Het is dweilen met de kraan open” Leen Belpaeme

14 maart 2019

20u08 0

Door de sterke wind ligt er op heel veel plaatsen op de zeedijk een dikke pak zand. Ook de kustbaan liggen er op enkele plaatsen hopen zand. De stadsdiensten in Oostende deden donderdag al een poging om het zand terug naar het strand te brengen, maar dat bleek al snel onbegonnen werk. “Het is echt dweilen met de kraan open. Er is al een week lang een sterke wind uit zee. Het zand is ook droog waardoor het gemakkelijk opwaait. De stadsdiensten zullen vrijdag opnieuw proberen om een vrije doorgang te voorzien, in de eerste plaats voor de hulpdiensten. Als het vrijdag niet lukt zullen we sowieso na het weekend alle manschappen inzetten om het zand overal weg te doen. Momenteel is de natuur weliswaar baas”, licht schepen Björn Anseeuw (N-VA)