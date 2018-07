Dood moet week wachten op uitspraak THEATER AAN ZEE OPENT MET OPMERKELIJKE RECHTSZAAK LEEN BELPAEME

26 juli 2018

02u30 0 Oostende Het Vredegerecht in Oostende liep gisterenmiddag goed vol om een wel heel bijzondere rechtszaak bij te wonen, waarbij de dood werd aangeklaagd. Het was een 'echte' rechtszaak op de openingsdag van Theater aan Zee met topadvocaten, een jury en drie rechters. Getuigen als Willy Versluys en experts als Wim Distelmans pleitten voor of tegen de dood. Op 4 augustus zal de jury het vonnis bekendmaken.

Van alle getuigenissen greep het verhaal van Elke du Bin ongetwijfeld het meest naar de keel. Zij pleitte ten laste van de dood nadat die haar 6-jarig dochtertje Harte heeft afgenomen. Het meisje overleed op 14 januari 2013 door een hersentumor. Haar mama zorgde voor een moedige getuigenis over het leven na de dood.





"Voor ons zal er altijd een leven zijn voor en na de dood van Harte. Ze heeft niet mogen vechten en ze heeft niet mogen leven. Ons gezin werd helemaal hertekend", getuigt Elke du Bin, die duidelijk een indruk naliet in de zaal. Advocaat Walter Van Steenbrugge verdedigt dan wel de dood, maar hij verwoordde wat iedereen aan het denken was. "Ik heb geen vragen, alleen het grootste respect voor je doorzetting en moed." De dood zelf kwam niet opdagen naar zijn proces maar wordt dus wel vertegenwoordigd door een topadvocaat. Hij krijgt de lachers vaak op de hand. Zo vraagt hij ondermeer of de dood aanwezig was bij de expertise van het ongeval met de Asannat waarbij twee mensen zijn gestorven. Van Steenbrugge werkte graag mee aan het bijzondere proces. "Ik vond het rechtsfilosofisch een heel interessant idee. Mijn enige voorwaarde was dat het geen theater mocht zijn. Er is dus geen script en geen rollen. Niets is afgesproken en dat maakt het interessant. Ik sta 32 jaar in het vak en heb daarbij zowel misdadigers als slachtoffers vertegenwoordigd. Daarbij staat de dood vaak centraal. Dit lag dus wel in mijn biotoop."





Leed bij familie

Ook Willy Versluys kant zich tegen de dood. Hij kwam er al vaak mee in aanraking. In december 2016 kapseisde één van zijn vissersschepen, de Asannat. Daarbij stierven twee bemanningsleden. Het lichaam van Babacan Fall Diaw werd pas maanden later teruggevonden. "Ik neem de dood vooral kwalijk dat het de familieleden en vrienden zo lang in het ongewisse heeft gelaten. De dood neemt de mens weg, maar brengt ook heel wat leed en angst bij de mensen die hem missen", vertelt Versluys.





Er zijn ook getuigen voor de dood. Zo leerde Dolores Bouckaert leven met de dood nadat ze lange tijd ziek was. "Mijn leven is weinig zinvol zonder die dood."





Op 4 augustus wordt een vonnis geveld door 12 juryleden die uit het publiek werden geloot. Met het proces willen initiatiefnemers Eva Knibbe en Bart van de Woestijne mensen verleiden om hardop over de dood na te denken. Het gaat over de tegenstrijdige gevoelens die we allemaal in ons dragen.