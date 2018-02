Dolle 'VTM-Kids Party' sluit krokusvakantie af 20 februari 2018

VTM pakte dit weekend uit met een gesmaakte Kids Party in het Kursaal. De kinderen beleefden dolle pret tijdens de 'party', met onder meer enkele spannende 'dance battles'. Verder werd er slijm gemaakt - een nieuwe hype in kinderland - en kon er gepronkt worden met coole tattoo's en make-up. "Er werden precies 716 tickets verkocht, zowel aan ouders en kinderen. Dat is een mooi cijfer", vertelt Katherine Keirens van de organisatie. "Reden van het succes is toch wel het mooie weer. Dat lokt sowieso volk naar zee en nodigt uit voor een uitstapje. Bovendien was er voorafgaand een ontdekkingstocht in de centrumstraten. Op negen hotspots in de stad waren VTM Kids-figuurtjes verborgen. Dat wakkerde de interesse alleen maar aan." Die zoektocht werd druk bezocht: via Toerisme Oostende werden 1.000 plannetjes verdeeld, nog eens 500 werden gedownload. Waarschijnlijk krijgt het Party-concept een vervolg.





(TVA)