Doe-expo wegens succes verlengd 13 april 2018

Sinds de krokusvakantie mocht de doe-expo Grote Kunst voor Kleine Kenners in Fort Napoleon al meer dan 12.000 bezoekers ontvangen. Na de paasvakantie zal dit aantal oplopen tot 15.000 bezoekers. Gezien de positieve reacties van het publiek en de blijvende interesse, zal de expo verlengd worden tot en met 16 september. 'Grote Kunst voor Kleine Kenners' is een doe-expo rond de succesvolle kinderboeken van Thaïs Vanderheyden. Er is ondertussen ook een leuke speurtocht waarbij kinderen op zoek gaan naar de dader van de kunstroof doorheen de stad. (LBB)