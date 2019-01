Dodelijk ongeval met kusttram, tramverkeer nog uren onderbroken Bart Boterman

07 januari 2019

13u23 44 Oostende In de Leopold III-laan in Oostende is omstreeks 12.45 uur een persoon onder de kusttram terecht gekomen. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De omstandigheden van het ongeval zijn vooralsnog onduidelijk. Het tramverkeer is wellicht nog voor uren onderbroken en er zijn vervangbussen ingelegd.

Volgens de eerste officiële informatie zou het slachtoffer een mannelijk persoon zijn. De man kwam onder de wielen van de tram terecht en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden enkel het overlijden van het slachtoffer vaststellen. De brandweer plaatste een scherm om het zicht te onttrekken aan voorbijgangers.

“Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd en de omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Er is een verkeersdeskundige aangesteld die moet onderzoeken wat er precies is gebeurd”, zegt korpschef Philip Caestecker van de politie van Oostende. Mogelijks zou het slachtoffer al op de sporen hebben gelegen alvorens de kusttram aankwam. De trambestuurder had de man te laat opgemerkt en kon zijn voertuig niet tijdig doen stoppen.

Chauffeur in shock

“De trambestuurder is in shock en wordt voorzien van de nodige opvang en begeleiding”, zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn. “De reizigers werden van de kusttram gehaald en dienden terug te keren naar de halte aan het station om over te stappen op een vervangbus. Zo lang het onderzoek ter plaatse duurt, zal het tramverkeer onderbroken zijn. Er zijn vervangbussen ingeleid tussen het Oostendse station en de Sportstraat, waar reizigers vanuit de bus opnieuw op de tram kunnen stappen”, aldus Sonja Loos van De Lijn. Het onderzoek ter plaatse kan nog enkele uren in beslag nemen.