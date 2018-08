Dit weekend maatregelen voor Spuikom 25 augustus 2018

Het verbod op watersportrecreatie en visserij op de Spuikom in Oostende blijft minstens tot maandag gelden. Dit weekend volgen er maatregelen om de problemen met de vissterfte, dezuurstoftekort en de algengroei op te lossen.





"Tijdens twee laagwaterperiodes, namelijk zaterdag rond 2 uur en rond 15 uur, wordt water uit de Spuikom geloosd. Zondag rond middernacht zal er dan versneld zeewater in de Spuikom gestuwd worden om meer zuurstof in het water te krijgen", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Het zuurstofgehalte en de algengroei zullen ook de komende dagen verder worden gemeten. "De stad Oostende volgt de situatie op de voet in samenspraak met het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Ook de brandweer is paraat. Maandag is er een nieuwe evaluatie", aldus Vande Lanotte.





De scheepvaartpolitie schreef naar eigen zeggen nog geen pv's voor illegale visserij uit, al doken er wel filmpjes op de sociale media op. "We hebben de controle en aanwezigheid verhoogd", klinkt het. (BBO)