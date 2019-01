Dit voorjaar starten werken aan vrijliggend fietspad in Zandvoordestraat Timmy Van Assche

06 januari 2019

15u03 0 Oostende In februari of maart starten de werken voor vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de Zandvoordestraat.

De nieuwe fietsstroken zullen zo’n 1,70 meter breed zijn. De fietspaden komen tussen de Simon Stevinstraat en de Stationsstraat te liggen. “De werknemers van de bedrijven in Plassendale 3 en 4 zijn hier in het bijzonder bij gebaat”, laat het stadsbestuur weten. De fietspaden sluiten ook netjes aan op enerzijds het nieuwe fietspad tussen de Zandvoordestraat en Konterdamkaai langs de Gouwelozekreek, en anderzijds de Groene 62. De gunningswijze van de werken werd al in oktober vorig jaar goedgekeurd, de bouwvergunning is verleend. Het gaat om een project van zowel de provincie en stadsbestuur. De totale kostprijs bedraagt 1.676.000 euro, waarvan de stad zo'n 519.000 euro neertelt. “Aansluitend zal het Vlaams Gewest de verbinding van het fietspad op het kruispunt Stationsstraat met de Zandvoordestraat en de afrit van de snelweg A10 bekijken en mogelijks verkeerslichten plaatsen”, aldus nog de stad.