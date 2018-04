Dit koppel doet waar u stiekem van droomt GEZIN GEEFT ALLES OP OM FRANSE CHAMBRE D'HÔTES TE OPENEN BART BOTERMAN BART HUYSENTRUYT

07 april 2018

02u38 0 Oostende Je job opgeven, je woning verkopen, voorgoed verhuizen naar Frankrijk en er chambres d'hôtes uit de grond stampen: een droombeeld van velen, maar dit Vlaamse koppel waagt de sprong écht. Jim (38), Annelore (33) en hun zoontje Mattìa (5) verhuizen binnen enkele weken.

Op 22 april laten ze de Oostmeetstraat in Koekelare voor wat het is en verhuizen Annelore Maes, Jim Verleye en hun zoontje Mattìa naar een oude boerderij in het 700 inwoners tellende dorpje Saint-Priest-des-Champs in de Auvergne.





"We zijn zeker niet over een nacht ijs gegaan", vertellen Annelore en Jim, die in Oostende zijn opgegroeid. "Al jaren wilden we iets ondernemen in het buitenland en voor je het weet is het daar te laat voor. Ik doe mijn job als brandweerman en ambulancier erg graag, maar word dagelijks geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven. Dat heeft zeker meegespeeld toen we beslisten om onze droom ook werkelijk waar te maken", vertelt Jim. Ook Annelore, hoofdmedewerker van het faciliteitenbeheer van Stad Torhout, kwam tot dergelijk inzicht. "Het overlijden van mijn broer op 42-jarige leeftijd heeft mij ook tot denken aangezet. Niet alles moet nog in functie van werk staan, ik wilde een beter evenwicht tussen mijn job en gezin", getuigt Annelore.





Meteen verliefd

Twee jaar lang zocht het koppel alle informatie en contactpersonen bij elkaar en gingen ze op zoek naar een geschikte locatie, tot ze op een boerderij met 4.700 m² grond uit 1838 in Saint-Priest-des-Champs stootten. "We waren meteen verliefd en bovendien voldeed de plek aan al onze voorwaarden: minder dan een dag rijden van het thuisfront, een prachtig uitzicht over de bergachtige omgeving en een meer in de buurt", aldus het koppel uit Koekelare. De bouwplannen zijn intussen klaar. "Binnen twee weken vertrekken we voorgoed naar onze nieuwe stulp, om er een heel jaar te verbouwen. Over een jaar willen we onze eerste gasten verwelkomen", gaat Jim verder. Hun woning in Koekelare is inmiddels verkocht.





"Een vlucht wil ik onze beslissing niet noemen. We willen ons leven gewoon anders invullen. Aan de andere kant laten we wel ons sociaal leven achter. Het contact met vrienden of familie zal sterk verminderen", zegt Jim. Zijn ouders vinden het alvast jammer dat ze hun kleinzoon Mattìa minder zullen zien. "Maar ze vinden eveneens dat we ons geluk moeten nastreven nu we nog jong zijn", besluit Jim. Wie de voortgang van Annelore, Jim en Mattìa wil volgen, kan dat via de Facebookpagina 'Bouwen aan chambres d'hôtes Quatre Mains' of via de blog chambresquatremains.blogspot.be.