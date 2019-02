Discophilia Belgica: sublieme discopareltjes van eigen bodem in Vrijstaat O. Timmy Van Assche

07 februari 2019

16u04 0 Oostende Komende zondag kan je in Vrijstaat O. genieten van ‘Discophilia Belgica’, een ronduit sublieme compilatie van Belgische disco- en ‘space’-muziek van tussen 1975 en 1987.

Het concept ‘Discophilia Belgica’ komt van de hand van muzieksamenstellers Gerd Dewilde uit Brussel (The Wild) en Rard Laudy uit Sittard (Loud E). Tien jaar lang werkten ze aan een collectie songs uit de periode 1975-1987. Concreet gaat het om zogenaamde ‘next-door-disco’ en ‘local spacemusic’ gemaakt in België. Het resultaat zijn twee dubbel-lp’s Discophilia Belgica volume 1 en 2 met telkens dertig songs - vergeten pareltjes of obscure songs, zowel disco, pop als wave. Voor het eerst sinds de release van Discophilia Belgica brengen de samenstellers een dj-set op basis van deze bijna-vergeten muziek. Oostends dj Gueush en het Brgse trio It Takes Two zorgen voor de warm-up tussen 16 en 18 uur. Van 18 tot 21 uur nemen The Wild en Loud E zelf de set over. Tot slot komen Gentenaars Nico Juice en Borat het feestje voortzetten tussen 21 en 23 uur. Tickets in voorverkoop (5 euro) zijn verkrijgbaar via organisator De Zwerver via www.leffingeleuren.be. De lp’s zelf zijn ook verkrijgbaar bij Compact Center in de Vindictivelaan 10 in Oostende.

Luister hier naar een voorsmaakje: