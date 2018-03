Dirk Declerck (49) nieuwe CEO haven UITDAGING: PLAATSGEBREK AANPAKKEN, WERKGELEGENHEID OPTREKKEN LEEN BELPAEME

30 maart 2018

02u37 0 Oostende Er is een nieuwe CEO voor de Haven van Oostende. Dirk Declerck (49) is geboren en getogen Oostendenaar en werkte de afgelopen 20 jaar in de havens van Gent en Antwerpen. Hij volgt Paul Gérard op en heeft als uitdaging om het plaatsgebrek in de haven aan te pakken en de werkgelegenheid verder op te trekken.

Paul Gérard stond mee aan de wieg van het Havenbedrijf dat al 20 jaar instaat voor de werking van de haven. Vorig jaar in juni gaf hij de fakkel al door en werkte vooral achter de schermen verder terwijl Luc Van Damme als CEO ad interim aan de slag ging. Via een selectieprocedure door Hudson werd een nieuwe CEO gevonden: Dirk Declerck. Hij startte zijn loopbaan in de maritieme inspectiewereld. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in havengebonden sectoren en werkte als managing director in een chemisch productiebedrijf (Haven Gent) en in diverse directiefuncties in de tankopslag en logistieke wereld.





"Het is een hele eer om als CEO van de haven terug te keren naar mijn geboortestad. Er is veel gebeurd op vlak van werkgelegenheid sinds ik in 1992 ben afgestudeerd. Toen waren er weinig jobs in de haven van Oostende. Ik zal nu verder werken aan het verhogen van de werkgelegenheid. Ik heb daar een visie op, zoals de mogelijkheid om niches te ontwikkelen, maar ik zal eerst met alle mensen hier praten en vooral luisteren", vertelt Dirk Declerck, die nu in Jabbeke woont. "We zullen ook een goed plan moeten uitwerken voor de haven die met plaatsgebrek kampt. Het is ook tijd om de ploeg uit te breiden. De activiteiten beginnen boven ons hoofd te groeien. We hebben enkele moeilijke jaren gehad, maar het gaat nu beter en het aanpassen van de organisatie wordt nu een belangrijke stap", zegt havenvoorzitter Johan Vande Lanotte.





Veel watertjes doorzwommen

Paul Gérard gaat met pensioen, maar blijft speciale adviseur voor de offshore. "Ik ben hier verzeild geraakt in 1995. Er stond toen in het regeringsakkoord dat er een oplossing moest gevonden voor de RMT. In 1996 werd het havenbedrijf opgericht om dan in 1997 te starten. We hebben heel wat watertjes doorzwommen. In het begin ging alles goed met de catamarans, maar dat bleef niet duren. Ook later kwam er een boost met zelfs meerdere bestemmingen voor de ferry's, maar in 2009 was het plots allemaal gedaan", blikt Gérard terug. De haven begon te kijken in de richting van de windmolensector. "Er was de opportuniteit om zes windmolens te bouwen in Oostende van C-Power. We hebben het risico genomen om de infrastructuur aan te passen zonder garanties, maar ze zijn toch gekomen, de windmolenbouwers en het resultaat is dat we bij de spitshavens horen die zich met die markt bezighouden. We zijn klein, maar we zijn daardoor ook flexibel en snel. We moeten nu aan de spits blijven. Het werk is nooit af."