Dieventrio opgepakt in Colruyt, bende zou meerdere filialen hebben bestolen Bart Boterman

06 maart 2019

17u17 5 Oostende In de Colruyt in de Torhoutsesteenweg in Oostende is woensdagnamiddag een trio dieven opgepakt door de politie. De drie mannen zouden al in meerdere West-Vlaamse filialen van Colruyt hebben toegeslagen.

De politie van Oostende werd rond 13.50 uur gecontacteerd door het filiaal van Colruyt in de Torhoutsesteenweg. De winkeldetective had drie mannen in het oog die producten aan het verbergen waren in hun tassen en kledij. De drie verdachten beseften maar dat ze betrapt waren toen de politie aankwam. De winkeldieven werden gearresteerd en zijn inmiddels ter beschikking gesteld van het parket van Brugge. Volgens de politie van Oostende zouden ze in aanmerking komen voor meerdere diefstallen in Colruyt-filialen in de provincie. De drie worden momenteel verhoord. Het parket heeft 48 uur de tijd om de drie voor de onderzoeksrechter te leiden met het oog op een aanhouding.