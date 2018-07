Dievenkoppel gearresteerd 19 juli 2018

De politie arresteerde dinsdag rond 16.30 uur een echtpaar uit Viroinval op het Sint-Petrus-en-Paulusplein in Oostende. De twee hadden volgens de politie meerdere winkeldiefstallen gepleegd in het centrum van Oostende.





Volgens woordvoerder Carlo Smits gebruikten ze een kinderwagen om de gestolen goederen in te verbergen. De twee werden ter beschikking gesteld van het parket.





(BBO)