Dieven vluchten na mislukte inbraak in St-Andreasschool

Inbrekers hebben afgelopen weekend geprobeerd om in te breken in de Vrije Basisschool Sint-Andreas in Stene bij Oostende. Ze probeerden het gebouw langs de Steensedijk binnen te geraken, maar slaagden niet in hun opzet. De dieven namen uiteindelijk de vlucht zonder buit. De inbraak werd gisterenvoormiddag rond 11.30 uur vastgesteld. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Van de daders is voorlopig geen spoor. "Het onderzoek is volop lopende", stelt de politie. (SDVO)