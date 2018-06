Dieven stelen ton koper bij Infrabel 16 juni 2018

Op een terrein van Infrabel in de Stationsstraat in Oostende is in de nacht van woensdag op donderdag een ton koper gestolen. Dat meldt de lokale politie van Oostende, die de diefstal donderdagavond kwam vaststellen. De dieven zijn uit op het koper van elektriciteitskabels op bobijnen. Ook in Wevelgem en Komen werden begin deze week bobijnen met koper ontvreemd bij de spoorwegen. Toen ging het telkens om een hoeveelheid tussen 600 en 700 kilo. Mogelijk gaat het om dezelfde daders. De politie is een onderzoek gestart.





(BBO)