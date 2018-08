Dieven slaan toe op trein, maar worden gevat 11 augustus 2018

De politie heeft donderdagavond rond 23 uur twee dieven gevat die op de trein richting Oostende een iPad en laptop hadden gestolen. "Een verdachte werd door de slachtoffers in het station van Oostende aangeduid en gearresteerd. Tijdens het doorzoeken van de buurt bleek een tweede verdachte zich te verschansen in een container op een nabijgelegen bouwwerf", zegt Katrien Jonckheere van de Lokale Politie Oostende.





Bij het zien van de patrouille sprong de dief uit de container en zette hij het op een lopen. "Onze patrouille kon de man vatten. De laptop en de iPad waren in een rugzak achtergebleven in de container", aldus Jonckheere. Beide personen werden meegenomen naar het commissariaat in Oostende.





"Uit controle bleken de twee mannen niet te beschikken over identiteitsdocumenten. Ze werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. Zij beslissen over wat met hen moet gebeuren", besluit commissaris Jonckeere.





(BBO)