Dieven maken bouwmaterialen en gereedschappen buit bij twee inbraken op werven Bart Boterman

08 maart 2019

19u55 0 Oostende Dieven hebben donderdagnacht op twee plaatsen in Oostende gereedschappen en bouwmaterialen ontvreemd. Zowel op de werf op de hoek van het Wapenplein en de Brabantstraat als in een gebouw in de Van Iseghemlaan.





De eerste melding kwam vrijdagmorgen van de werf op het Wapenplein. Er bleek een deur opengebroken en elektrische gereedschappen zoals boor- en zaagmachines gestolen. Wat later kwam er nog een melding, van uit een appartementsgebouw in de Van Iseghemlaan. De daders braken de deur van een materiaalruimte open en gingen aan de haal met bouwmateriaal. Op een andere plaats in het gebouw werd volgens de politie tegelijkertijd een aangesloten waterpomp gestolen. De daders sneden de leidingen los. De politie deed de nodige vaststellingen en is een onderzoek gestart.