Dieven gebruiken brandblusser om in te breken in auto’s in ondergrondse parking BBO

09 april 2019

17u43 0 Oostende In het ondergrondse deel van de parking Mijnplein in Oostende is ingebroken in twee auto’s. Volgens de politie gebruikten de daders een brandblusser om de autoramen te verbrijzelen.

De eigenaars stelden de schade en inbraak dinsdagmiddag vast. Mogelijks gebeurden de feiten tijdens de nacht. Volgens de politie van Oostende werd uit het ene voertuig een GPS-toestel en zonnebril gestolen, uit de andere auto werd een dashcam buit gemaakt. Er is een onderzoek opgestart onder meer op basis van camerabeelden.

In de Stroombanklaan in de Vuurtorenwijk werd tijdens de nacht dan weer ingebroken op een bouwwerf. Daar werden enkele gereedschappen van aannemers ontvreemd. Het is niet zeker of er een link is tussen beide feiten.