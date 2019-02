Dieven breken zeven openbare afvalcontainers open om muntstukken te stelen BBO

22 februari 2019

17u13 0 Oostende Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een zevental openbare huisvuilcontainers opengebroken in Oostende om de pasmunten te stelen.

De huisvuilcontainers met ondergronds reservoir openen enkel als je euromunten in de gleuf steekt. De dieven stalen dat geld en maakten op die manier enkele tientallen euro’s buit. De getroffen huisvuilcontainers bevinden zich in de Troonstraat, Zeedijk en Hendrik Baalskaai. De politie deed vrijdagmorgen de nodige vaststellingen en is een onderzoek gestart, onder meer op basis van camerabeelden.