Dieven breken binnen bij ZEB in Torhoutsesteenweg en stelen kledij Bart Boterman

14 januari 2019

17u30 9 Oostende In de kledingwinkel ZEB in de Torhoutsesteenweg in Oostende is zaterdagavond ingebroken. De dieven namen kledij mee, maar de grootte van de buit is voorlopig nog onduidelijk.

De politie werd zaterdagavond rond 23 uur opgeroepen toen het inbraakalarm in werking trad. “Bij aankomst van de patrouilles bleek dat de zijdeur van de winkel openstond en geforceerd was”, zegt Carlo Smits van de lokale politie Oostende. De inbrekers waren nergens meer te bespeuren. De politie startte een onderzoek en liet het labo ter plaatse komen voor een onderzoek.

“Veel kunnen we voorlopig niet kwijt, vooral omdat we nog niet veel weten”, zegt Erika Mees, de woordvoerster van ZEB. “Er zijn inderdaad kledingstukken gestolen, maar we zijn nog een inventaris aan het maken. Er is dus voorlopig geen volledig zicht op de grootte van de buit. In de winkel is er overigens geen schade aangericht, enkel aan die bewuste zijdeur”, besluit Mees. Volgens haar kon het Oostendse filiaal van ZEB maandag zonder problemen opnieuw openen.