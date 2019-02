Dieven bieden vrouw met rollator hulp aan, maar stelen nadien haar portefeuille Siebe De Voogt

23 februari 2019

17u45 0 Oostende In de Vindictivelaan in Oostende is een bejaarde vrouw met rollator zaterdagmiddag het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. Twee mannen van vreemde origine gingen aan de haal met haar portefeuille.

De feiten speelden zich omstreeks 13.30 uur af. Het 87-jarige slachtoffer was met haar rollator onderweg, toen ze werd aangesproken door twee mannen van vreemde origine. Ze boden de vrouw hulp aan, maar die ging daar niet op in. Toen de kranige dame terug in haar appartement kwam, ontdekte ze dat haar portefeuille gestolen werd. Ze deed aangifte bij de politie, die een proces-verbaal opstelde. Van de daders is voorlopig geen spoor.