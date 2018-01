Dievegges van zelfde familie gestraft 19 januari 2018

Vier vrouwen van dezelfde familie uit Oostende werden gisterenochtend gestraft omdat ze samen op dievenpad gingen. M., V., K. en N. sloegen onder andere toe in de Okay in Zedelgem en in Dreamland in Oostende. In de Okay stalen ze pakjes roltabak, wat opmerkelijk is aangezien geen van hen rookt. In de Dreamland stalen ze ook potjes verf, kerstverlichting en speelgoed voor de kinderen. De vrouwen leven van een uitkering en hadden geen geld om speelgoed voor hun kinderen te kopen. De 60-jarige M. had de leiding over de vrouwenbende. Zij werd al vaker veroordeeld voor diefstal en staat bekend als kleptomane. Ze kreeg een jaar cel en vierhonderd euro boete. N., ook al gekend voor diefstallen, kreeg zes maanden met uitstel en vierhonderd euro boete. De twee andere vrouwen, die speelgoed stalen voor hun kinderen, kregen elk een werkstraf van zestig uur. (JHM)