Dievegges gebruikten 6-jarig kind bij diefstallen in Colruyt Bart Boterman

07 maart 2019

18u42 0 Oostende De onderzoeksrechter heeft een trio dievegges aangehouden dat woensdag werd betrapt in de Colruyt in de Torhoutsesteenweg in Oostende. Ze hadden eerder toegeslagen in het filiaal in Zedelgem. De dames van Franse nationaliteit pleegden volgens het parket diefstal in het bijzijn van een zesjarig kind, een verzwarende omstandigheid. Het kind had gestolen spullen in de zakken.

De drie werden woensdag kort na de middag betrapt door de winkeldetective. Volgens het parket van Brugge hadden de Franse vrouwen van 35, 36 en 54 jaar voor 390 euro aan cosmetische producten weggestoken om buiten te smokkelen. De vrouwen werden gearresteerd door de politie en al snel bleek dat ze meer op hun kerfstok hadden.

“Het trio kon ook gelinkt worden aan gelijkaardige feiten eerder op de dag in de Colruyt in Zedelgem, waar ze drank, tabak en sigaretten ter waarde van 462 euro buit maakten”, duidt het parket van Brugge. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of ze voor nog meer gelijkaardige diefstallen in aanmerking komen.

“Een van de dames had tijdens de feiten haar zoontje bij. In zijn zakken werden ook gestolen goederen aangetroffen. Daarom worden ze ook verdacht van de verzwarende omstandigheid dat ze bij de diefstallen gebruik maakten van een minderjarige”, voegt het parket toe. De vrouwen komen dinsdag voor de raadkamer, waar beslist wordt over een eventuele verdere aanhouding.