Dievegges blijven in cel, nadat ze 5-jarig kind gebruikten bij diefstallen in Colruyt Siebe De Voogt

12 maart 2019

15u21 0 Oostende Drie Franse vrouwen blijven een maand langer in de cel voor diefstallen in winkels van Colruyt in Zedelgem en Oostende. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. De dievegges gebruikten bij de feiten een 5-jarig kind.

De winkeldetective van de Colruyt in Oostende kreeg de drie Françaises vorige week woensdag in het vizier. De dievegges waren bezig met het stelen van cosmeticaproducten ter waarde van 390 euro. De politie kwam ter plaatse en kon de vrouwen in de boeien slaan. Het onderzoek wees uit dat ze ook in aanmerking kwamen voor een diefstal eerder op de dag in de Colruyt in Zedelgem. Daar hadden ze drank, tabak en sigaretten buitgemaakt met een totale waarde van 462 euro. Bij hun arrestatie had één van de vrouwen ook haar 5-jarig zoontje bij. Ook in de zakken van het kind trof de politie gestolen spullen aan. De raadkamer verlengde dinsdagmorgen de aanhouding van de dievegges met een maand. De kans bestaat dat ze nog meer feiten op hun kerfstok hebben, maar dat zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen.