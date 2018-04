Dievegges betrapt in Carrefour 05 april 2018

02u43 2

Twee vrouwen van 25 en 26 jaar zijn gisteren rond 14.30 uur betrapt op diefstal in de Carrefour in de Alfons Pieterslaan in Oostende. Het winkelpersoneel riep de politie in bijstand, omdat de twee vrouwen de supermarkt op stelten zetten toen ze betrapt werden. De politie kwam de gemoederen bedaren en stelde een proces-verbaal voor diefstal op. De gestolen koopwaar werd teruggegeven. (BBO)