Dievegge steelt elke dag flessen drank in zelfde winkel BBO

04 december 2018

17u17

Bron: Eigen info 0

De politie is een onderzoek gestart naar een dievegge die dagelijks alcoholische dranken steelt in een voedingswinkel op de Groentenmarkt in Oostende. De verantwoordelijke van de winkel belde vanmiddag de politie en toonde allerhande fragmenten van de camerabeelden waarop telkens dezelfde stelende vrouw was te zien. Volgens de politie gaat het om minstens 5 feiten. De nodige pv’s werden opgesteld en er is een onderzoek opgestart.