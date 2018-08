Dierenasiel wil miskende staffords in de kijker plaatsen 01 augustus 2018

02u48 0 Oostende De helft van de honden die in Het Blauwe Kruis van de Kust wordt achtergelaten zijn staffords. Het asiel wil een infoavond op poten zetten op vrijdag 3 augustus om 19 uur om alle facetten van de American staffordshire terriër te belichten.

De avond kadert binnen het 'project staffords' waarmee het asiel het doden van de dieren een halt wil toeroepen. Tijdens het infomoment zal gedragsdeskundige, Koen van Daele, bijgestaan door vier gedragsdeskundigen die opgeleid werden in SyntraWest, meer uitleg geven over het ras. "Met dit project willen wij deze honden extra in de kijker brengen en de realiteit in beeld brengen. Het ras is nogal in trek bij macho's die graag eens de spierballen laten rollen. Naast de sixpack, het pintje, de joint en de tatoeage, wordt zo'n hond dan een statussymbool. Zou het kunnen dat de 'mens' deze honden een verkeerd imago hebben gegeven? Zou het kunnen dat staffords miskend zijn? Op deze vragen bieden wij graag een antwoord", vertelt voorzitter Fabrice Goffin.





Heel veel staffords worden gedood omdat niemand ze nog wil. "Wij willen met het 'project staffords' ingaan tegen deze praktijk. Dagelijks komen staffords in de Belgische asielen terecht. Ze worden vaak gedood omdat ze niet geadopteerd worden. Het doden van dieren druist in tegen de filosofie van het asiel en daarom willen we nu voor correcte informatie zorgen."





Inschrijven kan via een mailtje naar opvoedingbko@gmail. com. De toegangsprijs bedraagt tien euro en gaat volledig naar de asielhonden. (LBB)