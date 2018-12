Diefstallen uit garagebox BBO

04 december 2018

17u17

Bron: Eigen info 0

In de Groenendaallaan in Oostende werden afgelopen nacht diverse goederen uit een afgesloten garagebox gestolen. De politie vond tijdens een buurtonderzoek allerhande spullen terug in een andere garagebox die niet afgesloten was. Er werd ook een nieuwe fiets gevonden, die niet van het slachtoffer is. De politie stelde de nodige pv’s op en startte een onderzoek naar de dader.