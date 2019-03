Diefstal van lokfiets komt Oostendenaar duur te staan Bart Boterman

12 maart 2019

17u07 0 Oostende De diefstal van een lokfiets van de politie komt een Oostendenaar duur te staan. De man kijkt nu aan tegen een celstraf van 2 jaar. Beklaagde Vinny M. ging op 17 september vorig jaar aan de haal met de fiets aan het station van Oostende, maar dat kon de politie dus van op afstand volgens via de ingebouwde GPS.

De politie ging over tot een huiszoeking en vond verschillende fietsonderdelen, waarvan een kader dat zeker toebehoorde aan een gestolen fiets van het Sociaal Huis. De twintiger werd nadien in voorlopige hechtenis geplaatst en later vrijgelaten onder voorwaarden. Het parket besloot de man wel te dagvaarden voor de rechtbank en vraagt 2 jaar opsluiting.

De diefstal van de lokfiets bleek namelijk de druppel die de emmer deed overlopen bij de procureur. “De beklaagde werd eerder veroordeeld tot 18 maanden cel in Leuven voor een reeks diefstallen. Toen hij na die straf vervroegd vrij kwam, stal hij een fles cointreau in een winkel en gaf hij de kassierster een duw. En hij houdt zich ook bezig met het stelen van fietsen. Dit is gewoon een onverbeterlijke dief die een stevig signaal moet krijgen. Een werkstraf is geen optie, want die kans kreeg hij al maar voerde hij niet uit”, aldus de procureur tijdens het proces in Brugge.

“Ik stond op straat nadat ik uit de gevangenis kwam en had problemen. Meer kan ik niet zeggen. Intussen heb ik mijn leven herpakt”, antwoordde de beklaagde. Vonnis op 8 april.