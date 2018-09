Diefstal in vijf auto's 06 september 2018

02u33 0

In de Loodsenstraat en enkele omliggende straten werd gisterenochtend vastgesteld dat er ingebroken was in vijf geparkeerde wagens. Telkens sloeg de dief een ruit in om de auto te doorzoeken. Er werd heel wat gestolen. De politie onderzoekt de zaak. (JHM)