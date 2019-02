Dief tegen rechter: “Ik heb die rugzak niet gestolen. Gewoon gepakt” Bart Boterman

15 februari 2019

14u02 1 Oostende Een 29-jarige Tunesiër hield er vrijdagvoormiddag een opvallend pleidooi op na voor de strafrechter in Brugge toen hij zich moest verantwoorden voor een reeks diefstallen in Oostende. “Ik heb die rugzak niet gestolen. Die stond daar en ik heb hem gewoon gepakt”, gaf hij als uitleg.

De strafrechter moest even zijn lach inhouden. “Laten we de semantische discussies over stelen en pakken buiten de rechtbank houden. Ik laat de griffier dus noteren dat je die rugzak ‘gepakt’ hebt”, antwoordde de strafrechter. Beklaagde Wahid B., die illegaal in het land verblijft, moest zich verantwoorden voor een reeks diefstallen op 17 november in Oostende. Er werd ingebroken in een pitazaak en een rugzak en flessen alcohol buitgemaakt. Wat later werd ook een plooifiets en een rugzak gestolen uit een bestelwagen in de Adolf Buylstraat toen de eigenaar aan het lossen was. De politie kon de beklaagde in de buurt arresteren. Hij had een groot deel van de buit bij zich, in een van de gestolen rugzakken. Een tweede dader, eveneens gezien op camerabeelden, is onbekend en voortvluchtig. De beklaagde zei dat iemand anders de diefstallen had gepleegd en hij de rugzak gewoon zag staan. “Waarop ik die dus heb gepakt. Maar niet gestolen”, zei de man. Er werd een jaar celstraf gevorderd. Ook de uitbater van de pitazaak was aanwezig als burgerlijke partij. “Nu ik de verdachte zie, herken ik hem. Ik heb die man zeker tot vijf keer toe gratis eten gegeven. Schandalig dat hij me daarna besteelt.” Hij vroeg een schadevergoeding. Uitspraak op 1 maart.