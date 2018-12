Dief steelt GSM van hotelreceptionist JHM

09 december 2018

16u13 0

Een receptionist van een hotel langs de Van Iseghemlaan in Oostende werd zondagochtend in zijn eigen hotel bestolen. Even voor 8 uur maakte de dief van een onoplettendheid gebruik om de GSM van de hotelreceptionist te stelen. De man belde daarop de politie maar die kon de dader niet meer aantreffen. Er werd een PV tegen onbekenden opgesteld.